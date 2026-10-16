Справжня зима: у Карпатах випав сніг і вдарив мороз -5

У Карпати 16 жовтня завітала справжня зима. Тим часом надзвичайники розшукали та спустили з високогір'я уже чотирьох туристів.

Група застрягла між горами Брескул і Пожижевська через різке погіршення погоди та знесилення однієї з учасниць походу. Про ситуацію у горах повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття та ДСНС.

Що відбувається у горах

Погодні умови на Чорногірському хребті різко погіршилися через настання морозів та сніговий покрив.

За інформацією рятувальників, на горі Піп Іван станом на 08:45 ранку 16 жовтня було хмарно, видимість – суттєво обмежена, швидкість північного вітру сягала 12 метрів за секунду, а температура повітря опустилася до -5°С.

Зима у горах: дивіться відео

Поєднання сильного вітру, снігу та морозу створює пряму загрозу життю на відкритих ділянках хребта. За таких обставин швидкість пересування значно падає, а ризик переохолодження та втрати орієнтирів зростає в рази.

Погода у горах / ДСНС, гірські рятувальники Прикарпаття

Фахівці закликають туристів суворо зважати на погоду та не нехтувати власною безпекою. Під час підготовки до походу необхідно перевіряти прогнози, обирати посильний маршрут і за несприятливих умов відкладати вихід у гори.

Мандрівникам нагадують про необхідність теплого й водонепроникного одягу, надійного взуття, ліхтариків, запасу провізії, води, заряджених телефонів і зовнішніх акумуляторів, а також про інформування близьких про свій графік і напрямок руху.

Якщо погода погіршилася вже на маршруті або хтось із групи відчув знесилення, своєчасно припиніть сходження та оцініть можливість безпечного повернення,

– наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, що до кінця поточного тижня більшість областей України накриють дощі.

На Правобережжі відчутно похолодає, тоді як на сході та південному сході країни стовпчики термометрів показуватимуть понад +20 градусів.