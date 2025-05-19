Зима у Карпатах триває: рятувальники розповіли про ситуацію у горах

19 травня українців не радує погодою. Майже по всій території країни дощі, грози та сильний вітер, а у горах продовжується справжня зима.

У мережі показали, яка ситуація на гірських вершинах. Про це повідомляється 24 Канал із посиланням на рятувальників Прикарпаття.

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Яка погода у горах

Рятувальники Прикарпаття розповіли про ситуацію на горі Піп Іван. Станом на 10:00 там було хмарно, вітер західний 3 метри за секунду, температура повітря -1.

У ДСНС також показали, як наразі виглядає засніжена вершина.

Гора Піп Іван 19 травня / Фото ДСНС

Рятувальники також повідомили, що станом на 7:45 в урочищі Заросляк було хмарно та туманно. Йшов дощ з мокрим снігом, а вітер – південно-західний 2 – 3 метри за секунду. Стовпчики термометра показували +3.

Погода в урочищі Заросляк / Фото ДСНС

Сніжить також на Драгобраті та Пилипці. Температура близько 0. Вітер незначний.

Погода на Драгобраті / Скриншот 24 Каналу

Погода на Пилипці / Скриншот 24 Каналу

До слова, в умовах погіршення погоди у горах, завжди дбайте про свою безпеку. На жаль, у неділю, 18 травня, у районі полонини Драгобрат загинув киянин 1964 року народження – він зірвався зі снігового карниза під час проходження туристичним маршрутом і загинув.