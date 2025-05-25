У Карпатах знову сніжить: кадри зимової погоди в розпал весни

Попри те, що до літа залишилося 6 днів, у Карпатах вирує справжня зима. Гори досі засипані снігом й опади не припиняються.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в соціальних мережах.

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Яка погода в горах сьогодні

Карпатські гори знову засипало снігом. На високогір'ї в розпал весни вирує зима, стовпчики термометра показують мороз.

Так, за даними рятувальників Івано-Франківської області, на горі Піп Іван 25 травня було хмарно. Місцевість накрив туман і йшов сніг. Вітер дув зі швидкістю до 16 метрів за секунду, а температура повітря складала 3 градуси морозу.

У ЗМІ також повідомили, що снігом засипало відомий курорт Драгобрат.

Засніжені Карпати 25 травня: дивіться відео

Сніг на курорті Драгобрат: разюче відео

Нагадаємо, сніжна погода в горах несе небезпеку для туристів. Так вдруге за місяць в Карпатах загинув українець. Керівник туристичної групи знайшов тіло невідомого чоловіка неподалік вершини гори Піп Іван. Правоохоронці встановили, що ним є чоловік 1991 року народження з Львівської області. Обставини його смерті з'ясовуються.