Рекордна спека: у Греції прогнозують ледь не до +50 градусів

Сильна спека накрила країни Південно-Східної Європи. Вже тиждень така погода і в Греції, а в деяких районах прогнозують температуру повітря до +47 градусів Цельсія. Така погода увійде в десятку найспектоніших за останні 35 років.

Де очікувати спеку

Рекордні показники будуть на півночі Греції – в низовинах Фессалії. Варто зауважити, що цей регіон був найспекотнішим і в 2020 році.

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Також велика спека буде у столичному регіоні країни – Аттиці.

Ситуація з лісовими пожежами може погіршитись

Також високу температуру повітря прогнозують у південній частині Болгарії та на заході Туреччини.

Директор з досліджень в Афінській обсерваторії Костас Лагувардос запевнив, що така спека увійде в десятку найсильніших за останні 35 років. Водночас є й небезпека, адже спека може спровокувати ще потужніші лісові пожежі.

Лісові пожежі у Греції: коротко

Вогонь спалахнув 31 липня поблизу міста Патрас. Воно розташоване на захід від Афін.

Полум'я поширювалось дуже швидко, адже був сильний вітер.

Вже за кілька годин пожежа добралася до прибережних регіонів.

До слова, лісові пожежі охопили також Туреччину. Там ситуація значно масштабніша. Жителів деяких населених пунктів евакуювали, а також зафіксували загиблих.