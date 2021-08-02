Рекордна спека: у Греції прогнозують ледь не до +50 градусів
Джерело:Severe Weather
Сильна спека накрила країни Південно-Східної Європи. Вже тиждень така погода і в Греції, а в деяких районах прогнозують температуру повітря до +47 градусів Цельсія. Така погода увійде в десятку найспектоніших за останні 35 років.
Де очікувати спеку
Рекордні показники будуть на півночі Греції – в низовинах Фессалії. Варто зауважити, що цей регіон був найспекотнішим і в 2020 році.
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Також велика спека буде у столичному регіоні країни – Аттиці.Довідка. Також високу температуру повітря прогнозують у південній частині Болгарії та на заході Туреччини.
Ситуація з лісовими пожежами може погіршитись
Директор з досліджень в Афінській обсерваторії Костас Лагувардос запевнив, що така спека увійде в десятку найсильніших за останні 35 років. Водночас є й небезпека, адже спека може спровокувати ще потужніші лісові пожежі.
Лісові пожежі у Греції: коротко
- Вогонь спалахнув 31 липня поблизу міста Патрас. Воно розташоване на захід від Афін.
- Полум'я поширювалось дуже швидко, адже був сильний вітер.
- Вже за кілька годин пожежа добралася до прибережних регіонів.
До слова, лісові пожежі охопили також Туреччину. Там ситуація значно масштабніша. Жителів деяких населених пунктів евакуювали, а також зафіксували загиблих.