Карпати потрапили у сніговий полон: туристів просять не йти в гори

18 лютого у Карпатах значно погіршилася погода. Туристів закликали відмовитись від походу в гори.

На горі Піп Іван видимість обмежена до 30 метрів. Також попереджають про сильний вітер та мороз.

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Що відбувається у Карпатах

18 лютого рятувальники рекомендують утриматися від виходу у високогір'я. Станом на ранок на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена – до 30 метрів. Вітер південно-західний 22 метрів за секунду з поривами до 25 метрів за секунду.

Хуртовина, падає сніг, температура повітря -5 градусів,

– зазначили рятувальники.



На горі Піп Іван погана видимість / фото рятувальників

Погана погода протримається і 19 лютого

Також 18 та 19 лютого через відлигу у високогір'ї Івано-Франківської області синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку – третій рівень. Тобто можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

"Радимо туристам утриматися від походів у високогір'я", – наголосили рятувальники.

Чи прийде в Україну рання весна

В Україні очікується тепла весна. Принаймні, за оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Європейського центру середньотермінових прогнозів.

Середня за сезон температура може бути вищою за норму на 1 – 2 градуси. Такі ж аномалії очікуються і для середньомісячних показників.