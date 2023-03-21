Краса на висоті: рятувальник показав вражаючі фото з весняних Карпат

Весна триває, але у Карпатах досі панує зима. Гірський рятувальник поділився вражаючими кадрами того, що зараз відбувається у високогір'ї.

Так, зараз на високогір'ї досі лежить сніг. Як виявилось, він може там бути аж до літа.

Зверніть увагу +20 градусів: коли в Україну увірветься справжнє весняне тепло

Як виглядають весняні Карпати

Неймовірними кадрами засніжених схилів Чорногірського хребта поділився гірський рятувальник Василь Фіцак.

За словами рятувальників, на високогір'ї сніг може лежати до літа. Отже, якщо ви плануєте йти у похід, то враховуйте прогноз погоди та переконайтеся у безпечності сходження.

У Карпатах досі лежить сніг / фото Василь Фіцак

Якою буде погода 21 березня

21 березня температура повітря буде доволі теплою. Зима уже відступила, тож навіть вночі стовпчики термометра не опускатимуться нижче нуля, а вдень – нижче +10.

Так, на Заході України варто очікувати температуру за вікном в межах +10…+14. Разом з цим окрім невеликих опадів буде хмарно з проясненнями. На Півночі погода буде подібною: температура від +11 до +14, хмарне з проясненнями небо та несуттєві опади. Лише столицю дощ обійде стороною.

На Сході ж буде трішки холодніше, однак непомітно, в межах пари градусів. Так, мінімально українцям там варто очікувати +9, максимально ж повітря прогріється до +13. Такою ж буде погода й на Півдні України, водночас найхолодніше у регіоні буде в Одеській області. Там стовпчики термометра впродовж 21 березня показуватимуть від +9 до +11.