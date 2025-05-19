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24 Канал Новини України Київ накриє гроза: коли очікувати негоду
19 травня, 14:39
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Київ накриє гроза: коли очікувати негоду

Софія Рожик
Основні тези
  • У Києві та області 19 травня очікується гроза.
  • Жителів закликають уникати небезпечних місць та звертатися до відповідних служб у разі надзвичайних ситуацій.

С️иноптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області у понеділок, 19 травня. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Усе через грозу, що насувається на регіон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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На Київ насувається гроза

Гроза накриє Київ у другій половині дня та триватиме до кінця доби.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 19 травня гроза", – писали синоптики о 12:37.

Мешканців та гостей міста під час грози закликають подбати про свою безпеку: уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автомобілі.

У КМДА розповіли, що:

  • при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" за номером 0442847419.
  • якщо впало дерево чи зламалися гілки – до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за телефоном 0442724018.
  • коли падіння дерев чи гілок загрожує життю – до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • при травмуванні людей – 103.
  • при несправності світлофорів чи дорожніх знаків – 0503873542 (телефон ЦОДР).