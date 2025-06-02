Негода накриє Київ та область: коли очікувати грози та шквали

Київ та область накриють небезпечні метеорологічні явища. Станеться це у вівторок, 3 червня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Грози, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 3 червня

Погода у Києві 3 червня

У вівторок синоптики прогнозують у столичному регіоні мінливу хмарність.

Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Термометри вночі по області показуватимуть 13 – 18 градусів тепла, а вдень 24 – 29. А у Києві – 15 – 17 та 26 – 28 відповідно.

Вночі опадів не прогнозують.

А от вдень Київ та область накриють короткочасні дощі, грози, подекуди на Київщині град. Очікуються шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Нагадаємо, що 3 червня негода накриє і Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Чернігівську та Сумську області. Там теж можливі грози, град та шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.