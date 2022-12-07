Київ засипає снігом: без потреби не виїжджайте на вулиці міста

7 грудня у Київ прийшла справжня зима. Місто засипало снігом, тому комунальники вже активно працюють.

На вулиці столиці вже вивели 167 одиниць комунальної спецтехніки. Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників.

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Що відбувається на вулицях Києва

Комунальники обробляють протиожеледними засобами зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари та велодоріжки. Киян закликають бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки.

Також рекомендують без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць.

У Київській обласній державній адміністрації повідомили, що на дорогах області працює 118 одиниць техніки, а також проводиться обробка покриття доріг протиожеледною сумішшю та очищення автошляхів від снігу.

Загалом використано 598 тонн піщано-соляної суміші;

До робіт залучено 179 працівників.

Звертаємося до всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними. Водії, дотримуйтесь безпечної дистанції,

– зазначили в адміністрації.

В Україну прийде аномальне потепління

Нагадаємо, що синоптики обіцяють в Україні аномальне потепління вже найближчим часом. Температура повітря буде на 12 градусів вищою за норму. Така аномалія накриє Україну на вихідних, 10 – 11 грудня.