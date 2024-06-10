Грози, а місцями град: синоптики прогнозують негоду у Києві та області

У вівторок, 11 червня, синоптики прогнозують негоду у Києві та області. Зокрема, фахівці попереджають про грози, а також про потужні шквали вітру.

Тож, якщо ви зібралися виходити з дому, обов'язково захопіть із собою парасольку. Попри те, що обіцяють короткочасний дощ, температура повітря у столиці максимально сягатиме 30 градусів тепла.

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У Києві та області очікуються грози

У пресслужбі Українського гідрометцентру повідомили, що завтра у Києві хмарно з проясненнями, а також короткочасні дощі.

"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура по області вночі +15 – 20, вдень +25-30; у Києві вночі +18 – 20, вдень +26 – 28", – заявили синоптики.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про те, що 11 червня грози, вдень місцями по області град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Там зазначили, що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.



11 червня в Києві та області очікуються грози / Інфографіка "Укргідрометцентру"

Прогноз погоди в Україні 11 червня