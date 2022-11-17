На Київщину сунуть морози та сильні снігопади: на дорогах – небезпека

У Києві та області прогнозують сильне похолодання. У п'ятницю 18 листопада варто чекати морозів та снігу.

Так, сніг йтиме з ночі, але в Укргідрометцентрі обіцяють, що нічні опади будуть помірні.

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Втім, по обіді сніжитиме дужче. Опади посиляться ввечері й триватимуть до середини дня суботи.

Дороги скує ожеледиця

Температура повітря протягом доби становитиме 0...+5 морозу. На дорогах – ожеледиця. Через погіршення погоди оголосили метеорологічне попередження. Рівень небезпечності – I, жовтий.

У Київській ОВА закликали водіїв бути уважними на дорогах та дотримуватись безпечної дистанції. У КМДА також попросили не створювати затори. Слід подбати про паркування: не залишати автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби дорожники могли долати наслідки опадів.

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– зазначили у КМДА.

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Сніжитиме і в інших областях

У значній частині України 17 листопада випав сніг. Синоптики зазначали, найближчої ночі на Сході та в багатьох центральних областях України теж сніжитиме.

Вдень мокрий сніг накриє західні області, а вже ввечері дійде до Житомирщини та Київщини. Стовпчики термометрів в регіонах показуватимуть від -4 до +4.