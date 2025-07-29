Наприкінці липня негода не покидає Україну. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та Львівщини.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про вівторок і середу, 29 – 30 липня.

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Що відомо про негоду 29 – 30 липня?

Київська область

У вівторок, 29 липня, на території столиці та області буде хмарно з проясненнями. Там очікують дощ, грозу, а також південно-східний вітер 7 – 12 метрів за секунду.

У середу, 30 липня, на Київщині буде хмарно з проясненнями. Окрім того, синоптики попереджають про значний дощ і грозу.

Львівська область

Упродовж доби 29 липня у Львові та області місцями можливі грози. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у серпні передбачається в межах від +20 до +26 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.