На Чернігівщині та Київщині є загроза підтоплень: деякі села можуть втратити сполучення

Синоптики попередили про небезпечні гідрологічні явища 13 – 16 лютого. На Київщині та Чернігівщині ймовірні підтоплення.

В Укргідрометцентрі зазначили, що на ділянці Верхнього Дніпра в межах країни утримуватиметься значне затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами. Окрім цього, можливе часткове затоплення окремих населених пунктів. Рівень небезпеки – II.

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На Чернігівщині та Київщині є загроза підтоплень

Синоптики зазначили, що 13 – 16 лютого на ділянці Десни Новгород-Сіверський – Макошине також утримуватиметься затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами у Новгород-Сіверському і Корюківському районах Чернігівської області. Рівень небезпеки – II.

У той самий період внаслідок складної льодової ситуації на пригирловій ділянці Десни, що в Броварському районі Київщини, можливі різкі коливання рівнів води до 0,1 – 0,6 метра за добу та утримання затоплення заплави нижче поста Літки. Також не виключена ймовірність початкового затоплення лівого берега заплави біля цього поста при утриманні зажору льоду. Рівень небезпеки – І.



На Київщині та Чернігівщині можуть бути підтоплення / Фото Укргідрометцентр

В Україні прогнозують перепади температури

До 20 лютого в Україні очікується нестійка погода з перепадами температури, опадами та поривчастим вітром в окремі дні. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Більш холодні повітряні маси пануватимуть на Лівобережжі України, тоді як на Заході та Півдні країни середня температура протягом тижня буде помітно вищою за кліматичну норму,

– зазначив Кібальчич.

У понеділок, 13 лютого, погоду визначатиме північно-східна периферія антициклону. У східних областях пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі від 5 до 10 градусів морозу, натомість вдень – від 2 морозу до 3 тепла.