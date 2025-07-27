Сильна спека надовго не затримається: коли буде похолодання в Україні

Найближчими днями в частині областей України буде сильна спека. Подекуди температура в затінку може сягнути +38 градусів. На сонці, звичайно ж, ще більше. Втім, згодом знову очікується похолодання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз погоди на картах Укргідрометцентру.

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Коли буде похолодання в Україні?

У найближчі три доби в західних, Житомирській і Вінницькій областях йтимуть помірні, місцями значні дощі. Також будуть грози, удень в окремих районах град і шквали до 20 метрів на секунду. Уночі температура повітря сягатиме +14 – +20 градусів, удень +20 – +26 градусів.

Тим часом у більшості північних і центральних областей, удень 27 липня також в Одеській і Миколаївській подекуди короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Уночі +17 – +24 градуси, удень 27 липня +25 – +30 градусів. На Півдні та Сході, 28 – 29 липня вже у більшості областей +29 – +34 градуси, у південних і більшості центральних подекуди сильна спека +35 – +38 градусів.

Цікаво, що за орієнтовним прогнозом на картах, в останні дні липня температура повітря в Україні відчутно знизиться. Так, якщо в Одеській області на 27 липня синоптики прогнозували +35 – +37 градусів, то вже на 31 липня очікується лише +26 – +28 градусів.

До речі, на Заході денні максимуми можуть знову знизиться аж до +18 градусів. Зауважимо, сильна спека не очікується в жодній з областей. Тільки на Сході ще можуть утримуватися +30 – +32 градуси.

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Коли знизиться температура / Скриншоти з Укргідрометцентру

Цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, становив +2 – +9 градусів. На півдні Одеської й Херсонської областей, а також у Криму місцями +10 – +13 градусів. На високогір'ї Карпат навіть від +2 до -1 градуса.