Дощі майже по всій Україні: коли будуть опади

Найближчими днями в Україні ще утримається суха погода, переважно без опадів. Втім, уже незабаром можуть пройти дощі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на карти Укргідрометцентру. Зауважимо, сильні зливи поки не очікуються.

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Коли будуть дощі в Україні

Синоптики зробили прогноз на три доби. Зокрема, 27 – 28 жовтня. В Укргідрометцентрі зазначили, що буде переважно без опадів.

Вночі та вранці у східних, західних, 27 жовтня і Вінницькій та Одеській областях подекуди туман. Температура повітря вночі +2 – +8 градусів, втім, у неділю на Заході та Сході 0 – -3 градуси.

Вдень в Україні +11 – +17, однак 27 жовтня на Закарпатті й Прикарпатті, 28 – 29 жовтня на Півдні ще до +19 градусів.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, з понеділка по всій Україні без істотних опадів. Втім, дані, 30 жовтня, у більшості західних областей очікуються невеликі дощі. В останній день жовтня вони можуть накрити вже більшість областей України (крім крайнього Півдня).

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Орієнтовний прогноз погоди на 28 – 31 жовтня / Скриншоти з Укргідрометцентру

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