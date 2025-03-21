Коли в Україні знову будуть дощі й мокрий сніг

Найближчими днями опадів в Україні не буде. Втім, не варто далеко ховати свої парасольки. Незабаром у частині областей знову пройдуть дощі з мокрим снігом.

Коли й у яких областях чекати опадів, чи будуть вони сильними, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощ і сніг в Україні

У п'ятницю й суботу опадів в Україні не буде. 21 березня на Сході подекуди туман. Вночі +2 – -3 градуси, удень +11 – +16. Однак, у Карпатах ще -2 – -8 і +6 – +12 градусів відповідно.

Втім, така погода на довго не затримається. Уже в неділю, 23 березня, знову очікуються опади.

Вночі переважно без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та північному сході країни невеликий дощ з мокрим снігом, вдень в Україні, крім Півдня та Південного Сходу, місцями невеликий дощ,

– зазначили синоптики.

Додали, вночі буде від +4 до -1 градуса, а вдень +8 – +14. До речі, в найближчі три доби вітер в Україні південно-західний з переходом на східний, 5 – 12 метрів на секунду. Однак, удень 23 березня на Заході місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 21 – 23 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, в Укргідрометцентрі прогнозували, що місячна кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри. Це менше за норму.