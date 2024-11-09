Де і коли будуть дощі: чи чекати сильних опадів

Найближчі кілька діб в Україні утримається погода без опадів. Втім, у частині областей подекуди очікуються дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Діана Кривобок розповідала, що на цих вихідних очікується прохолодна погода. Температура повітря знизиться. Вночі від +5 до -3 градусів, вдень +3 – +9. Тільки на Закарпатті та Півдні до +12 градусів.

Також синоптикиня зазначила, що в наступні три доби в більшості областей через антициклональний характер погоди без опадів.

Лише (9 листопада, – 24 Канал) у південній частині подекуди невеликий дощ,

– сказала Кривобок.

До речі, тумани спостерігатимуться в суботу у західних і північних областях, у неділю – вже по всій території України.

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