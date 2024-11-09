Де і коли будуть дощі: чи чекати сильних опадів
Найближчі кілька діб в Україні утримається погода без опадів. Втім, у частині областей подекуди очікуються дощі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Зверніть увагу Взимку можливі різкі зниження температури і вторгнення арктичного холоду, – метеорологиня
Дощі в Україні
Діана Кривобок розповідала, що на цих вихідних очікується прохолодна погода. Температура повітря знизиться. Вночі від +5 до -3 градусів, вдень +3 – +9. Тільки на Закарпатті та Півдні до +12 градусів.
Також синоптикиня зазначила, що в наступні три доби в більшості областей через антициклональний характер погоди без опадів.
Лише (9 листопада, – 24 Канал) у південній частині подекуди невеликий дощ,
– сказала Кривобок.
До речі, тумани спостерігатимуться в суботу у західних і північних областях, у неділю – вже по всій території України.
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Погода на зиму 2024 – 2025
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповіла, що ця зима в Україні очікується теплою. Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму.
- До речі, упродовж останніх років у нас відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою.
- "За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року", – зазначила Віра Балабух.
- Водночас наголосила, попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі.
- Експертка зауважила, найнижча температура повітря взимку в Україні спостерігається на Сході та високогір'ї Карпат.
- "Ймовірно, що й цей рік не буде винятком. Але спрогнозувати зараз, чи будуть у цьому регіоні 30-градусні морози й де, – неможливо. Поки що ми бачимо, що в цьому році для Сходу країни характерна аномально висока температура повітря", – сказала метеорологиня.