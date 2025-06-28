Жодних опадів по всій Україні: коли припиняться дощі та грози

У суботу частину областей України знову накрили дощі та грози. Подекуди значні. Втім, незабаром опади припиняться по всій території нашої держави. Ба більше, очікується дефіцит.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи в Media Center Ukraine.

Дізнайтеся також Чи буде в липні аномальна спека, багато дощів і грози: прогноз погоди на місяць

Коли припиняться дощі та грози

За прогнозом синоптиків, уже з неділі, 28 червня, на територію України почне поширюватися поле високого атмосферного тиску з Європи. Цей антициклон почне забезпечувати нам більш спокійну погоду.

З наступного тижня ситуація стабілізуватиметься: буде менше вітру, більше прояснень і сонячних днів. Температура повітря почне підвищуватися.

Починаючи з наступного тижня дощі припиняються. І в нас, відповідно, буде дефіцит опадів уже не тільки в південних областях, але й по решті території,

– наголосила Наталія Птуха.

Додамо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 1 липня короткочасний невеликий дощ можливий лише подекуди на Північному Сході. 2 липня опади вже без опадів по всій Україні.

Дивіться також Аномальна спека чи прохолода й багато дощів: якою буде погода в Україні у серпні

До речі, за прогнозом Укргідрометцентру, у липні можливий дефіцит опадів. Очікується, що місячна кількість буде в межах 25 – 73 міліметрів, у Карпатах і на Прикарпатті подекуди 84 – 109 міліметрів. Це 64 – 79% від норми.