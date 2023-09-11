Україну накриють осінні дощі: коли і в яких областях литиме декілька днів поспіль

Підготуйте свої парасольки та гумові чоботи. До України повертаються дощі. Цього тижня опади очікуються у більшості областей нашої держави. Подекуди вони йтимуть кілька днів поспіль.

Синоптик Ігор Кібальчич оприлюднив прогноз погоди на тиждень. Зокрема, розповів, де і коли саме чекати опадів, передає 24 Канал.

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Дощі йтимуть у більшості областей

За словами Кібальчича, у понеділок погоду в Україні визначатиме антициклон, який надвечір еволюціонує у поле підвищеного тиску. У більшості областей очікується мінлива хмарність, без опадів.

Втім, уже у вівторок, 12 вересня, на Харківщині, а ще в Карпатах вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Також можливі грози. Наступного дня опади очікуються вже на Півдні та подекуди Заходи.

У четвер, 14 вересня, малорухомий атмосферний фронт стане причиною дощів знову в західних областях, а вдень також місцями у центральних та Київській. Ймовірні, окремі грози, а подекуди і шквали. На решті території без опадів.

У п'ятницю, 15 вересня, погодні умови визначатимуться малорухомим висотним циклоном. У більшості областей, окрім західної частини, пройдуть дощі, подекуди з грозами,

– зазначив синоптик.

Цікаво, що в суботу подекуди пройдуть вже помірні дощі. Зокрема, у східних і південних регіонах. В інших – без істотних опадів.

Втім, уже в неділю, 17 вересня, погоду в Україні визначатиме південно-західна периферія молодого антициклону. Очікується мінлива хмарність, без опадів. До речі, температура повітря вночі +9…+14, вдень +23…+28.

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До речі! Кібальчич зазначив, що упродовж тижня передбачається комфортна та спокійна погода, без різких коливань атмосферного тиску. До речі, температура буде вища за норму на 2 – 4 градуси.

Тож різке похолодання поки що не очікується.