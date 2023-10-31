Тепло затримається чи прийде сильний холод: яка буде погода у листопаді

Листопад уже на порозі. Якою ж буде погода в останній місяць осені, чи чекати різкого похолодання, або ж знову температурних рекордів, спрогнозували синоптики.

Якої погоди чекати українцям у листопаді, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди на місяць

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура в листопаді сягатиме 2 – 7 градусів тепла. Це близько норми.

Мабуть, не буде вже таких температурних рекордів, як, наприклад, були в нас у вересні. Там взагалі були суцільні рекорди. У жовтні також були доволі високі значення температури, дещо вищі за норму… Втім, на першу декаду листопада ми не очікуємо сильного похолодання,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, що середня місячна кількість опадів очікується у межах 34 – 65 міліметрів. Щоправда, у горах Криму й місцями в Карпатах до 100 міліметрів може бути. Однак, це також у межах норми.

Окрім того, синоптикиня зазначила, що, за оцінками фахівців Укргідрометцентру, лише на Північному Сході буде 28 – 32 міліметри. Цікаво, що це навіть дещо менше за норму.

Звичайно, опадів вже буде трохи більше, як у вересні, жовтень був у нас доволі посушливий. Проте, дуже потужні циклони, затяжні, які б декілька днів стояли на території України, у першій декаді листопада поки не очікуємо, а далі вже будемо уточнювати,

– підкреслила Птуха.

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прогноз погоди на перші дні листопада вже сьогодні, 31 жовтня, о 20:00 читайте на сайті. Так, Наталія Птуха розповіла, в яких областях чекати дощів, як довго вони будуть, і коли в Україні знизиться температура.