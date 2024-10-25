Якою буде погода в листопаді: прогноз на місяць

Цього року погода в Україні здивувала аномальним теплом. Літо прийшло в середині травня і тривало майже до першої декади жовтня. Втім, далі температура пішла на спад аж до заморозків.

Якої погоди чекати в листопаді, в інтерв'ю 24 Каналу відповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометінституту ДСНС та НАН України.

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Погода на листопад 2024 в Україні

Метеорологиня зазначила, що за даними розрахунків світових прогностичних центрів, середня за листопад температура повітря в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.

Водночас наголосила, коли буде потепління чи похолодання, сказати з такою завчасністю не можна. Пояснила, достовірно дізнатися, яких значень може сягати температура повітря, можна тільки за 5 діб.

Також Віра Балабух відповіла, чи будуть у листопаді сильні й затяжні дощі.

"Про те коли будуть опади, яку вони матимуть інтенсивність і тривалість, можна сказати також лише за 5 діб. Тож спрогнозувати зараз чи будуть у листопаді сильні й затяжні дощі неможливо", – підкреслила метеорологиня.

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