Перші прогнози на листопад: чого чекати в останній місяць осені в Україні

В Україні досі триває метеорологічне літо. Подекуди температура побила рекорди. Сильне похолодання поки не очікується. Дуже ймовірно, що ця осінь, якщо й буде не найтеплішою, то потрапить до трійки найтепліших за останні півсторіччя.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу раніше розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Метеорологиня зазначала, очікується, що жовтень в Україні також буде теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на 2 градуси вищою за кліматичну норму й коливатиметься від +9 градусів на Північному Сході до +13 градусів і вище на Півдні.

У листопаді середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму, а кількість опадів – у межах норми,

– сказала Віра Балабух.

Також експертка зауважила, очікується, що цього року осінь може бути на 2 градуси вищою та теплішою за кліматичну норму.

"Дуже ймовірно, що цьогорічна осінь, якщо й буде не найтеплішою, то потрапить до трійки найтепліших за останнє півсторіччя", – наголосила метеорологиня.