+30 ще не буде: синоптики здивували прогнозом на першу декаду червня

На початку червня в Україні знову дещо знизиться температура. Літньої спеки найближчим часом синоптики не прогнозують.

Ймовірно, що в першій декаді червня +30 ще не буде. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Спеки найближчим часом ще не буде

Якщо розглядати першу декаду червня, то перспективи, щоб там буде +30, – навряд чи. Хіба що тільки у південних областях,

– зазначила Наталія Птуха.

Ба більше, 2 – 3 червня Україною проходитиме атмосферний фронт. За ним буде зниження температури.

"Уже 3 і 4 червня буде відчутно прохолодніше", – додала синоптикиня.

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Прогноз погоди на місяць

Зауважимо, ймовірно, у червні 2023-го середня місячна температура буде дещо вищою за норму. Зокрема, в Укргідрометцентрі зазначили, що очікується 18 – 23 градуси тепла, у горах 15 – 19. Це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Також синоптики розповіли, що кількість опадів очікується у межах 49 – 90 міліметрів. Однак, у Карпатах та Прикарпатті більше, зокрема, 117 – 171 міліметр. Втім, це також у межах норми.