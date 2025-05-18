Погода на літо: чи буде в Україні аномальна спека

Цього літа середня температура може бути на 2 градуси вищою за норму. Найбільша спека очікується в липні.

Про це розповіла метеорологиня Віра Балабух, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

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Погода на літо 2025 в Україні

Якщо враховувати зміни клімату, які тривають вже останні 20 – 30 років, то найінтенсивніше зростання температури повітря відбувається саме в зимовий та літній сезони.

У 2025-му середня температура літа може бути на 2 градуси вищою за норму.

Найвища температура ймовірна у липні, який традиційно є найспекотнішим місяцем в Україні. Щодо того, чи сягне цього року температура повітря 40 градусів і вище, – говорити поки що зарано,

– зазнала Віра Балабух.

Метеорологиня додала, що в разі ймовірного розвитку таких погодних умов синоптики обов'язково попередять про небезпеку.

Схожу думку висловив і синоптик Ігор Кібальчич. Зазначив, що існує приблизно 70 – 75% ймовірності, що літо буде аномально теплим.

Температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1 – 1,5 градуса. Але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими,

– наголосив метеоролог.

За словами Кібальчича, за статистикою найспекотнішими зазвичай є період з 15 липня до 15 серпня. Саме в цей час фіксуються найвищі денні й середні температури.

Також метеоролог зазначив, що, зважаючи на те, що минуле літо було доволі сухим, особливо на Лівобережжі, є шанс, що цього року дощів буде більше і грози стануть активнішими.