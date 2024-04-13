Спекотніше за попередні чи ні: яким буде літо в Україні

До літа ще понад півтора місяця. Втім, уже з'явилися перші прогнози на ту пору року.

Чи буде це літо найспекотнішим, якої погоди чекати, розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Погода на літо 2024 року

Експертка розповіла, що з одного боку очікується нейтральна фаза між "Ель-Ніньйо" та "Ла-Нінья". З іншого – на планету матиме вплив дуже активна сонячна радіація. Можливо, що це літо все ж не буде рекордно спекотним.

І розрахунки, і експертні оцінки говорять про те, що у нас літо може бути спекотним. Але, якщо до цього йшлося про те, що воно може бути найспекотнішим, то зараз більш обережно йдеться про це. Можливо, що це літо і не виявиться найбільш спекотним. Хоча буде досить таки теплим,

– наголосила Віра Балабух.

Також розповіла, яка буде погода до кінця весни. Метеорологиня зауважила, що середня місячна температура у квітні може бути на 2 – 4 градуси (чи навіть більше) вищою за норму. До речі, найбільш аномальна погода очікувалася саме поточного тижня.

У травні також будуть переважати вищі показники, аніж зазвичай. Втім, в останній місяць весни температура може бути не настільки аномально високою, як у квітні.