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24 Канал Новини України З теплом, але грозові дощі та шквали посиляться: якою буде погода у першій половині червня
5 червня, 08:00
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З теплом, але грозові дощі та шквали посиляться: якою буде погода у першій половині червня

Маргарита Волошина

Перша половина червня на території України здебільшого пройде теплою, проте крім комфортних температурних значень також утримаються опади та грози.

Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометерології Віталій Постригань у новій публікації фейсбуці.

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Яку погоду очікувати в Україні?

Синоптик повідомив, що атмосфера над територією України поступово переходить на літній режим, зокрема західні та південно-західні повітряні потоки вже приносять тепле і вологе повітря балканського походження. 

Наразі східні регіони перебувають під впливом потужного антициклону з північного сходу, який стримує просування атлантичних циклонів. Тому потепління відбувається поступово, а погодні процеси є менш динамічними.

Згідно з прогнозом, протягом 5 – 6 червня в Україні переважатиме комфортна літня погода зі слабким вітром. Водночас через нерівномірне прогрівання земної поверхні місцями формуватимуться купчасто-дощові хмари. 

Такі хмари можуть спричинити локальні короткочасні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, вдень натомість стовпчики термометрів показуватимуть в межах від 23 до 28 градусів тепла.

За його словами, 7 – 8 червня погодні умови в Україні дещо погіршаться через вплив циклонічної циркуляції. Він зауважив, що найбільше це буде відчутно саме у центральних областях, де здебільшого очікується нестійка погода. 

Там очікуються періодичні грозові дощі, а подекуди можливі град і шквали зі швидкістю від 17 до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, а вдень – від 21 до 26 градусів тепла.

За попередніми розрахунками, щонайменше до середини червня комфортне літнє тепло збережеться, але не обійдеться без швидкоплинних літніх злив та гроз, 
– резюмував синоптик.

До слова, Наталія Птуха повідомляла, що протягом першої декади червня сильної спеки на території України не очікується, адже температурний фон залишатиметься близьким до кліматичної норми для цього періоду.

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