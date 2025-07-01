Не лише Львів: через негоду підтопило і вулиці Луцька

Сильні зливи спричинили масштабне підтоплення Луцька. На вулицях стоїть вода, що доходить до салонів автомобілів і маршруток. Через негоду зупинився рух тролейбусів, а комунальні служби намагаються ліквідувати наслідки стихії.

Автомобілі місцями буквально "тонуть" у воді, адже зливова каналізація не справляється з великою кількістю опадів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Аномальний дощ бушує у Львові: синоптики попередили, скільки триватиме негода

Вулиці Луцька під водою

Зранку 10 липня в Луцьку випала значна кількість опадів. Вода затопила кілька центральних районів міста, зокрема Центральний ринок, Старе місто, вулицю Дубнівську та проспект Відродження.

Вода сягає салону автобуса: дивіться відео

Очевидці публікують відео, на яких видно, як вода сягає рівня салонів машин і маршруток. Рух транспорту на деяких ділянках майже неможливий.

Затоплені вулиці та автобуси Луцька: дивіться відео

На проспекті Відродження через сильний дощ тролейбуси повністю зупинили рух.

Стоїть по 7 тролейбусів з різних боків № 15 та № 15А. Також стоять № 1-3 та № 2-2. Комунальні служби працюють над тим, щоб відновити рух,

– повідомила диспетчерка Луцького підприємства електротранспорту Раїса Міщук.

Загалом у Луцьку цього дня мали працювати 35 тролейбусів, однак через підтоплення транспорт паралізовано. Мешканці розповідають, що злива традиційно перетворила вулицю Дубнівську на справжнє озеро. Там вода щороку збирається після потужних дощів.

Кілька автомобілів опинилися посеред води, рівень якої сягав салонів. Деякі водії залишали свої машини просто на затоплених ділянках.

За даними обласного гідрометеоцентру, протягом 10 липня у Луцьку триватимуть сильні дощі. Очікується вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, із можливими шквалами 15 – 20 метрів за секунду. Температура коливатиметься від 13 – 15 градусів вночі до 16 – 18 градусів вдень.

Нагадаємо, інтенсивна злива спричинила вихід з берегів річки Зубра біля Львова, що загрожує підтопленням Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Влада просить мешканців перенести речі з підвалів, відкотити автомобілі з підземних паркінгів і уникати поїздок без нагальної потреби.