У Львові зранку оголосили І рівень небезпечності: яка причина

У Львові на пʼятницю, 28 березня, оголосили підвищений рівень небезпечності. Попередження оголошено й для області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в регіоні.

По місту Львову до ранку 28 березня збережеться туман видимістю 200 – 500 метрів,

– йдеться у прогнозі.

Там оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

По території області туман спостерігатиметься місцями. Синоптики вказали, що буде туман видимістю 200 – 500 метрів і ожеледь.



У Львові оголосили І рівень небезпечності / Інфографіка Львівського регіонального центру з гідрометеорології

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Зазначимо, що 28 березня в Україні буде переважно без опадів. Тільки на Південному Сході, вночі й на Півдні пройде невеликий дощ. У суботу вдень у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті.

Протягом доби 30 березня на більшій частині території країни помірні дощі.