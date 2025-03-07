Такого не було 79 років: у Львові зафіксували історичний температурний рекорд

Синоптики уже повідомили про настання метеорологічної весни у низці регіонів України. Зокрема, це сталося й на Львівщині, яка уже навіть побила температурний рекорд.

У Львові, 6 березня, зафіксували температуру повітря, якої не було майже 80 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Попередній рекорд був встановлений у 2002 році

Синоптики мають дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року.

Так, у четвер, 6 березня, стовпчики термометрів у Львові показували 19,4 градуса тепла.

Такі показники перевищують багаторічний максимум. Востаннє подібне було 79 років тому.

Попередній рекорд був зафіксований 6 березня 2002 року. Тоді температура повітря сягнула 17,0 градусів тепла.

До слова, значних похолодань синоптики наразі не прогнозують. Однак, березень – перехідний місяць, а тому така ймовірність зберігається.

Тож температура в межах +15 – +17 постійно утримуватися не зможе. Очікуються коливання на кілька градусів.