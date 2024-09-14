Синоптики попередили про погіршення погоди на Львівщині

Синоптики попередили жителів та гостей Львівщини про погіршення погоди у суботу, 14 вересня. У регіоні очікуються сильні дощі та грози.

Разом з опадами в області прогнозують шквальний вітер. Водночас подекуди температура повітря сягне 19 градусів тепла.

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Яка погода буде на Львівщині 14 вересня

Синоптики розповіли, що погоду визначатиме проходження активних атмосферних фронтів від циклону над західними областями України.

У Львівській області у суботу, 14 вересня, буде хмарно.

"Вночі помірні дощі; вдень значні, по півдню території сильні дощі. Грози. Вітер південно-східний з переходом на західний, 9 – 14 метрів за секунду, вдень пориви, подекуди шквали 17 – 22 метрів за секунду. Температура вночі 12 – 17 градусів, вдень 14 – 19 градусів тепла", – йдеться у прогнозі.

У Львові також цього дня буде хмарно. "Вночі помірний, вдень значний дощ. Гроза. Вітер південно-східний з переходом на західний, 9 – 14 метрів за секунду, вдень пориви 17 – 22 метрів за секунду. Температура вночі 15 – 17 градусів, вдень 17 – 19 градусів тепла", – пишуть синоптики.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці,

– додали рятувальники.