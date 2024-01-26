Сильні морози чи вже тепло: яка буде погода в лютому
У січні не минулося як без морозів до -25, так і тривалих періодів тепла. Втім, перший місяць року плавно добігає кінця. До лютого вже менш ніж тиждень.
Яка буде погода у лютому 2024 року, чи чекати значних морозів або ж навпаки аномального тепла, в інтерв'ю "Фактам" розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.
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Яка буде погода в лютому
Синоптикиня зауважила, що поки зарано детального говорити про погоду в наступний місяць. Втім, є певні тенденції того, що як і в січні, у лютому середня місячна температура може бути десь на 1 – 1,5 градуса вище за кліматичну норму. Втім, ця різниця не є великою.
Звичайно ж, можуть бути різні періоди. Як ми бачимо, завершення січня і початок лютого в нас також можуть бути з морозами. Тобто така більш зимова погода. Але це абсолютно не виключає якихось періодів теплішої погоди з підвищенням температури,
– розповіла Наталія Птуха.
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Прогноз погоди на найближчі три доби
- В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на три доби, зокрема, з 26 по 28 лютого. Зазначили, що в більшості областей пройде невеликий і помірний мокрий сніг та сніг, місцями з дощем.
- У суботу на Заході подекуди налипання мокрого снігу, у південно-східній частині місцями ожеледь.
- На дорогах, окрім Півдня, місцями ожеледиця.
- Вітер буде північно-західним з переходом на північно-східний. Пориви 7 – 12 метрів на секунду.
- 26 – 27 січня у західних, 26 січня також в Одеській, місцями у Вінницькій та Житомирській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.
- Температура вночі та вдень від 3 морозу до 3 тепла. Втім, вночі 27 січня у західних областях, 28 січня в Україні 1 – 6 морозу, вдень на Півдні 1 – 6 тепла.
- У Карпатах - сніг, хуртовина. Упродовж доби 26 січня 2 – 7 морозу, у вихідні вночі 9 – 15 морозу, вдень 3 – 9 морозу.