Чи прийде швидке потепління у лютому, і якою буде погода цього місяця

Погода в лютому 2026 року буде різною, згідно з попередніми розрахунками. Протягом першої половини місяця у деяких областях радше за все утримаються морози, проте наприкінці лютого можливе зростання температур.

Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух в інтерв'ю для УП.

Чи буде потепління в лютому?

За її словами, для лютого характерна мінлива та вітряна погода, адже в цей період атмосфера поступово переходить від зимових процесів до літніх, що досить важко спрогнозувати, тому бувають розбіжності між розрахунками.

Крім того, чим більший термін – тим більша невизначеність і менша справджуваність. Загалом більшість розрахунків вказують, що протягом першої половини місяця західні, північні, центральні та східні області України все ще перебуватимуть під впливом Арктики,

– пояснила вона.

Таким чином, як зауважила метеорологиня, у вищезгаданих областях температура повітря, ймовірно, буде нижчою за кліматичну норму, але у південній та південно-східній частинах може перевищувати норму на 1 – 2 градусів.

Вже після цього, за словами Віри Балабух, вплив Арктики слабшатиме, через що температура повітря на території України поступово підвищуватиметься. На це, як пояснює експертка, впливатиме і більша тривалість дня.

"До кінця місяця у південних та південно-західних областях температура повітря, ймовірно, залишатиметься вищою за норму, а на решті території – в її межах. Що ж до приходу весни та погоди у цьому сезоні – зараз це спрогнозувати дуже важко", – додала вона.

Як може змінитися температура невдовзі?