Дощі та грози знову накриють майже всю Україну: де буде сильна злива

Незабаром у більшості регіонів нашої держави знову пройдуть дощі. Окрім того, очікуються грози. Тож перегляньте правила безпеки та підготуйте парасольку.

За прогнозом синоптиків, вдень четверга дощитиме на Сході, Південному Сході, Полтавщині та в більшості західних областе. Про це пише 24 Канал.

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Де будуть дощі та грози найближчими днями

В Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода найближчими днями. Зокрема, зазначили, що 10 серпня у східних, південно-східних та Полтавській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. У більшості західних – невеликі дощі, окремі грози, на решті території – без опадів.

Сильної спеки у четвер не буде. Здебільшого пригріє до +20...+27 градусів. Тільки на Півдні та Сході тепліше, – до +30.

11 серпня у більшості областей країни помірні, на Лівобережжі значні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– зазначили синоптики.

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Прогноз на 11 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що вже 12 серпня переважно без опадів. Лише в північних та північно-східних областях місцями короткочасний дощ. Вночі +11...+16, вдень +19...+24. На Півдні та Сході – вночі +15...+20, вдень +23...+28.

Орієнтовний прогноз на 12 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру