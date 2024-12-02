Чи буде сніг і значний мороз на Миколая

Уже цієї п'ятниці – День Святого Миколая. Минулого року 6 грудня сильних опадів в Україні не було, лише подекуди йшов невеликий сніг. Вночі у частині областей близько -10 градусів.

Якою буде погода на Миколая цього року, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.ua, повідомляє 24 Канал.

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Погода на Миколая 2024

Очікується, що в четвер, 5 листопада, по всій території нашої держави триватиме період антициклональної погоди. Через це опади не передбачається. Тільки на крайньому Заході вдень і вечері подекуди можливий невеликий сніг, мокрий сніг.

Також місцями в Україні можливий туман. Вітер буде південно-східної чверті, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -1 – -6 градусів, вдень -1 – +4 градуси. Втім, у Криму й на Одещині вночі -1 – +4, вдень +2 – +7 градусів.

На Миколая, 6 грудня, під впливом малорухомого фронту оклюзії в Україні очікуються невеликий сніг, мокрий сніг, місцями мряка й туман, зазначив Кібальчич. Переважно без опадів лише на Південному Сході.

Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, у південно-західній частині змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі в межах -3 – +2 градуси, вдень -1 – +4. У Криму, Приазов'ї й на Одещині – +3 – +8 градусів.