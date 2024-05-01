Де скоро вдарять заморозки, коли чекати потепління: яка буде погода у травні

Кінець березня та перша половина квітня здивували своїм аномальним теплом. Подекуди стовпчики термометрів сягнули майже 30 градусів тепла. Втім, у травні рекордні показники не очікуються. Ба більше, знову буде похолодання.

Якої ж погоди чекати в останній місяць весни, де і коли ще можуть вдарити заморозки, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода у травні

Синоптик зазначив, що цього місяця погодні умови в Україні будуть доволі комфортними. Місяць очікується відносно спокійним, без рекордних температурних показників та стихійних метеорологічних явищ.

Однак, у першій декаді відбудеться відчутне похолодання, яке триватиме орієнтовно до середини місяця, після чого температура почне поступово підвищуватися,

– спрогнозував Кібальчич.

Зауважив, що особливо прохолодними очікуються ночі. У низці областей, крім південної половини та Криму, можливі заморозки на поверхні ґрунту, а в західних, північних та східних областях місцями у повітрі до -3 градусів.

Експерт зауважив, що на прогностичній карті показана середня аномалія температури повітря за період з 6 по 13 травня. Тобто коли наша держава перебуватиме у прохолодній повітряній масі.

Середньомісячна температура по країні коливатиметься в межах 14 – 17 градусів тепла, що близько норми (тобто відхилення середньої температури не більше ніж на ±1 градус від середніх багаторічних показників), у південних та західних областях місцями вище за норму на 1 – 2 градуси.

Оскільки впродовж місяця пануватиме поле підвищеного тиску, кількість опадів очікується меншою за норму на більшій частині території України. Втім, у разі випадання конвективних дощів (локальних злив з грозами), в окремих пунктах зволоження буде достатнім або навіть надмірним.

Синоптик зауважив, що для теплої пори року такий "плямистий" розподіл опадів є нормальним і спостерігається щороку. Проте, загалом простежується тенденція до дефіциту дощів по всій країні на 15 – 25 % відносно норми.

Винятком, ймовірно, стане південна половина країни та Крим, де малорухомі атмосферні фронти, пов'язані з Чорноморською областю низького тиску, у першій половині травня принесуть довгоочікувані дощі у необхідній кількості, а також досить вітряну та хмарну погоду,

– написав Кібальчич.

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Прогностична карта / Скриншот