Де вдарять морози до -26, чи будуть снігопади і чи прийде потепління: інтерв'ю Птухи про погоду в Україні у лютому

Україну у січні накрила сильна зимова негода – у більшості областей були морози до -20 і -25 градусів, снігопади, хуртовини, а дороги періодично перетворювалися на суцільний лід. І хоч зараз у нас спостерігається тимчасове потепління і відлига, та вже за кілька днів ситуація серйозно зміниться – знову вдарять люті морози.

Про те, яку погоду чекати українцям у лютому – коли прийдуть морози та снігопади, чи надовго і чи буде підвищення температури – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Як зміниться погода найближчими днями: де потеплішає до +10, а де прийде похолодання?

Наприкінці січня в Україні нарешті трохи потеплішало, але вже є прогнози, що найближчими днями у деяких областях знову вдарять сильні морози. Тож яку погоду нам чекати?

У найближчі 3 – 5 днів у нас дійсно буде різноманітна погода. Зараз триває короткочасне потепління і протягом 29 січня на всій території України пануватиме тепле та вологе повітря, яке переміщуватиметься до нас з Чорного моря.

Погода в основному буде похмура і з туманами, а через надходження атмосферних фронтів можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У західних та північних областях може бути ожеледь. А на дорогах, крім Закарпаття, Півдня та Південного сходу, все ще буде слизько і зберігатиметься ожеледиця. Тож варто бути уважними.

Температура впродовж доби буде близько 0 градусів, тобто від -2 градусів до +3 градусів. На півдні країни взагалі очікується вночі від +1 до +6 градусів, а вдень від +5 до +10 градусів.

Ось у таких межах у нас коливатимуться температури. Надалі, вже з 30-го січня, у північній частині буде невеликий сніг, розпочнеться зниження температури протягом доби й буде від 6 до 11 градусів морозу.

Тобто до 30 січня у нас ще триватиме потепління, а вже з 30-го у північній частині почнеться зниження температур, там можливий незначний сніг. І це зниження температури зумовлює антициклон – це поле високого атмосферного тиску, без опадів, скажімо так, але водночас з холодною повітряною масою. Тому у нас будуть такі морозні значення температури.



Зниження температури в Україні розпочнеться з 30 січня / Фото 24 Каналу, Владислав Кравцов

Яка взагалі причина таких сильних і затяжних морозів в Україні?

Це вже кліматичні чинники. Аналітична інформація про те, як все змінюється з року в рік, які глобальні процеси на планеті впливають на ситуацію і як відбувається перебіг локальних синоптичних процесів – це більше до науковців.

Ми звикли до того, що здебільшого в Україні є вищі значення температури, навіть вищі за кліматичну норму. Але це не означає, що такі показники у нас будуть завжди. Дуже часто це просто як розхитування кліматичної системи, дисбаланс, через що можуть бути різні прояви таких холодних потоків. Тому можливі нестабільність погоди та більш різкі її прояви.

Також варто зазначити, що один з факторів, який впливає на такий морозний перебіг у північній кулі цього січня й схоже що буде впливати й на початку лютого, – це певне послаблення циркумполярного північного вихору над північним полюсом. І коли він інтенсивний, то весь холод, скажімо так, утримується над Північним полюсом. А коли він трошки слабший, як у цьому році, то цей холод може розтікатися з північних широт і досягати наших помірних широт.

Довідка. Циркумполярний північний вихор – це масштабна зона низького тиску, яка обертається проти годинникової стрілки навколо Північного полюса у верхній тропосфері та стратосфері. Він утримує холодне арктичне повітря на Півночі, а послаблення вихору призводить до проникнення арктичних мас у помірні широти.

Коли та в яких областях вдарить мороз до -26 градусів?

Як зміниться погода на початку лютого? Чи є прогноз, коли температура почне знижуватись і які найсильніші морози нам чекати?

Похолодання у нас розпочинається з 30 січня у північній частині, а з 31-го зниження температури вже очікується у західних областях, крім Закарпаття, у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях. Вночі там буде від 12 до 17 градусів морозу, на півночі країни місцями будуть зниження до 20 градусів морозу. Вдень очікується від 8 до 13 градусів морозу.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Харківській областях протягом доби температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів морозу.

На решті територій протягом доби буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Найбільш відчутні морози в перспективі на 5 діб, про які ми можемо говорити, поки припадають саме на 1 – 2 лютого. Буде холодна погода з подальшим зниженням температури – вночі від 14 до 20 градусів морозу, а місцями може бути від 21 до 26 градусів морозу. Вдень очікується від 10 до 16 градусів морозу. У південній та східній частинах 1 лютого вночі може бути від 8 до 14 градусів морозу, а вдень – від 2 до 8 градусів морозу.

Зверніть увагу! У ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр попередили, що в Україну насуваються сильні морози. 1 – 3 лютого в частині областей вночі температура впаде до -27 градусів, подекуди навіть до -30 градусів. Вдень буде -15 – -22 градуси.

Через це в Україні оголосили ІІІ рівень небезпеки, червоний.



Морози в Україні на 2 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Чи супроводжуватиметься така погода снігопадами?

Загалом пануватиме погода без опадів. І це дуже типова погода в зимовому антициклоні, коли спокійна і ясна погода поєднується з холодною арктичною повітряною масою. У нас цей антициклон буде зі Скандинавії. Звичайно, коли немає хмар, то вночі інтенсивніше вихолоджується приземний шар повітря, бо хмари як ковдра виступають, і якщо їх немає, відбувається швидке охолодження, тому можуть бути такі низькі значення температури. Тобто вдень може бути навіть сонячно, але все одно морозно.

Якою буде погода у лютому і чи можливі ще сильні морози?

Чи буде, за попередніми прогнозами, лютий холоднішим за січень? І яку загалом погоду чекати в останній місяць зими?

Якщо говорити про лютий, то фахівці Українського гідрометеорологічного центру оцінюють середню місячну температуру по всій країні. Цього року вона очікується в межах від -4 градусів до +2 градусів, що в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях у межах норми.

На решті території країни може бути навіть на 1,5 градуса вище за норму. Але важливо враховувати, що це середня температура протягом місяця. Бо, як бачимо, зараз початок лютого у нас буде з морозами.

Зокрема, у перші 4 дні лютого локально може бути у західних і північних областях від 21 до 26 градусів морозу.

Чи буде потепління в Україні й коли?

Чи можна зараз сказати, коли прийде довготривале тепло? І чи чекати на потепління в Україні після цих морозів на початку лютого?

Прогноз, який ми закладаємо у свої плани, це найближчі 5 діб, а в нас поки якраз таки очікується тенденція до зниження температур в перші дні місяця.

Надалі там, за розрахунками, які є на сьогодні і які ще будуть уточнюватися, ці морози триватимуть до 4 лютого включно. З 5-го вже може бути певна перебудова синоптичних процесів, відповідно по ослабленню морозів.



Відлиги в Україні найближчими днями не передбачають / Unsplash, Joel Vogt

Чи закінчиться ожеледиця і де може падати сніг або навіть дощ?

Зараз по Україні досить поширена ожеледиця на дорогах, але чи відомо, коли таке явище послабшає?

Поки що є морози, тому ожеледиця буде утримуватися на території України, окрім південно-східних областей.

У частині областей також досі утримується сталий сніговий покрив. Чи передбачається відлига і його танення найближчим часом, чи навпаки можливі нові опади – зокрема сніг або навіть дощ?

Перед морозами буде проходження циклону через південно-східні регіони, тому там знову можуть бути опади у вигляді помірного мокрого снігу, дощу, в центральних областях місцями ожеледь може бути.

Ожеледь – це коли вже на гілочках і на дротах може утворюватися крига. Також вдень можуть бути значні опади по деяких центральних областях.

Традиційно завжди у циклонів є холодний і теплий сектор. Теплий буде більше по півдню, а холодний більше, скажімо так, по центральних областях, по деяких північних, тому там буде невеликий сніг. Тому це також варто враховувати, що можуть бути ці неприємні зимові явища, які спричиняють дискомфорт і становлять небезпеку.

Також під час тимчасового підвищення температури зберігатиметься туман.



Небезпечні явища, особливо на дорогах, ще можуть утримуватися / Unsplash, Asmund Arup Seip

Сильні морози взимку і спека влітку: яка тенденція погоди в Україні?

У нас зараз досить холодна зима, водночас літо було дуже спекотним, особливо на півдні. Яка причина таких перепадів у ці сезони?

Це аналітичні дані, і ми не можемо прокоментувати це. Тенденція, яка зберігається останнє десятиліття, показує, що в нас дедалі частіше температура повітря вища у більшість місяців – і зимових, і літніх. Але бувають і такі винятки, як зараз. І це вже будуть науковці аналізувати, які причини цього, можливо, якісь додаткові фактори будуть виявлені.

Щодо винятків – то ми завжди попереджаємо, що не потрібно розслаблятися, бо у нас країна розташована так, що локальні синоптичні процеси можуть дещо вирізнятися від глобальних. Особливо це стосується зими, коли можливі перенесення температур з півдня і південного заходу, і відповідно є тепліша погода.