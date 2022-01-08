В Україні очікують сніг і дощ, на дорогах буде ожеледиця: прогноз погоди на 9 січня

Погода в Україні у неділю, 9 січня, буде доволі теплою, повітря прогріється у середньому до 0...+2 градусів. Однак по всій території йтиме або сніг, або дощ.

За словами синоптикині Наталки Діденко, можливі навіть сильні опади. Це створюватиме певні незручності.

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Прогноз погоди в регіонах

У західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У центральних регіонах сніг переходитиме у дощ.

Відповідно: налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, можлива ожеледь,

– наголосила Діденко.

Вдень у західних областях опади припинятимуться. На Півдні та Сході суттєвих дощів та снігу не прогнозують, однак незначні опади місцями все ж можливі.

За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в більшості областей України вночі становитиме -2…-6 градусів. Однак вдень на більшості територій буде 0…+2 градуси. Тепліший день очікують лише у південних областях. Там буде +5…+8 градусів.

У Києві падатиме сніг і мокрий сніг. Стовпчики термометрів показуватимуть -1…+1 градус. Прогнозують також налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах і тротуарах.

Погода в містах України 9 січня

Ужгород – +1...+3

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...-2

Полтава – 0...+2

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – -1...+1



Погода 9 січня / Фото Укргідрометцентру

Текст допису Наталки Діденко:

Завтра, 9-го січня, в західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У Центрі сніг переходитиме у дощ.

Можливі сильні опади!

Відповідно: налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, можлива ожеледь.

Вдень у західних областях опади припинятимуться.

На Півдні та Сході України у неділю – нічого суттєвого, максимум подекуди незначні опади.

Температура повітря в більшості областей України вночі -2-6 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині +3+8 градусів.

Кияни! Перевірте у ваших автомобілях наявність лопати - завтра очікується сніг, мокрий сніг. Опади можуть бути серйозними, багато! Карта.

Плюс – налипання мокрого снігу, "каша", ожеледиця на дорогах та тротуарах.

Найближчої ночі в столиці -2-4 градуси, вдень у неділю очікується 0, -1 градус.