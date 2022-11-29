Чи будуть морози й потужні снігопади: прогноз погоди на грудень в Україні

Погода в Україні у грудні-2022 не здивує сильними снігопадами. Особливо потужних морозів синоптики не прогнозують.

Яким буде грудень в Україні

Цього року погода на стороні українців. На тлі енергетичного терору від росіян грудень в Україні не буде дуже холодним, пише 24 канал.

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В Укргідрометцентрі передбачають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься у межах -3...+2 градусів. Для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області це на 1 – 1,5 градуса вище за норму. В інших регіонах така температура повітря буде близькою до норми.

Місячна кількість опадів очікується 34 – 78 міліметрів, у горах – місцями 81 – 105 міліметрів. Це також відповідає нормі, тому через потужні снігопади українцям перейматися не варто. Ніяких аномалій цього року не буде.

До речі, синоптичний ресурс Wisemeteo взагалі прогнозує дуже мало снігу в Україні. У південних областях буде по-осінньому тепло. Там температура повітря прогріватиметься до +10 градусів, а місцями навіть до +13 градусів.

Подекуди у грудні падатиме більше дощу, аніж снігу. Хоч якісь снігопади можливі лише на північному сході України.

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