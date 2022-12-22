На Різдво Україну заливатимуть дощі: яку погоду обіцяють 25 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні 24 – 25 грудня пануватиме зовсім не зимова погода. Синоптики обіцяють дощі, похмуре небо й плюсову температуру повітря.
Яка буде погода на Святвечір
На Святвечір майже в усіх областях України прогнозують дощ. Водночас снігу не буде ніде.
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Суха погода 24 грудня буде у східних областях, а також в Херсоні та Криму. Морозу у цей день не прогнозують. Навіть вночі температура повітря не опуститься нижче 0 градусів.
На Заході стовпчики термометрів підіймуться до +8 градусів. На Півночі та Києві повітря буде холоднішим – до +5 градусів. Сильного вітру в Україні не буде. Він рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Синоптики прогнозують похмуре Різдво
Усю ніч перед Різдвом в Україні падатиме дощ. Зранку і вдень небо буде похмурим, а вітер посилиться. Його пориви становитимуть 7 – 12 метрів на секунду.
На Заході та в Центрі дощі вдень припиняться. Водночас на Сході, Півдні та в Чернігові дощитиме до кінця доби.Зверніть увагу! На Різдво снігу в Україні не буде. Лише у Чернігові, Сумах і Полтаві разом з дощем може випасти мокрий сніг.