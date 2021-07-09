Погода на вихідні 10 – 11 липня: спека не відступатиме, повітря прогріється до +34 градусів

Синоптики прогнозують 10 – 11 липня в Україні спекотну погоду. Стовпчики термометрів місцями сягатимуть +34 градусів. Дощі можливі лише у західних областях.

Всю Україну охопила справжня літня спека – з високими температурами та пекучим сонцем.

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Прогноз погоди на суботу, 10 липня

У суботу найгарячіше буде на Сході та Півдні – +31..+34 градуси, на жителів західних областей очікує трохи свіжіша погода – +28…+31 градус.

Скрізь світитиме сонце, дощі та грози можливі лише у декількох областях:

Закарпатській,

Львівській,

Волинській,

Івано-Франківський,

Тернопільській.



Прогноз погоди на 10 липня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Прогноз погоди на неділю, 11 липня

У неділю спека збережеться, а температура повітря залишиться майже незмінною. Натомість опади залишать декілька областей. Дощі можуть пройти тільки на Прикарпатті та Львівщині.



Прогноз погоди на 11 липня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Через спеку буде пожежна небезпека

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україну прийшов антициклон, який забезпечить майже по всій території України погоду без дощів. За її словами, спека збережеться до кінця наступного тижня. А найближчий дощ освіжатиме українців вже 12 липня.

Однак найближчими вихідними українцям слід пам'ятати про зростання пожежної небезпеки.

Послаблення спеки можливе з 18 – 19 липня, поширюватиметься свіжість із західних областей України. Проте на Сході гаряча погода триватиме й далі.