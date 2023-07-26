Напередодні серпня Україну накриють сильні зливи, грози, шквали та град

До кінця тижня в Україні очікується нестійка погода. Знову йтимуть зливи та грози, а подекуди буде й град.

Ймовірно, погода стабілізується лише на вихідні. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Скільки ще днів буде лити

У середу 26 липня, грозові дощі збережуться у західних областях. Окрім того, нестійка погода накриє північні та центральні регіони нашої держави.

Місцями на Правобережжі спостерігатимуться шквали, сильні зливи та град,

— зазначив Кібальчич.

Додав, що у східних та південних областях буде сухо та спекотно. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +30…+35 градусів. Втім, у центральних та південних регіонах подекуди вже +36…+38. Тим часом на Заході помітно прохолодніше, – лише +18…+23 градуси.

Також синоптик прогнозував, що вночі четверга грозові дощі пройдуть у центральних, північних та західних областях. Подекуди будуть сильні опади.

Вдень по всій території країни, крім східних областей та Криму, очікуються зливи, грози, град та шквали, 18 – 23 метри на секунду,

– розповів Кібальчич.

Вже 28 липня суха й малохмарна погода очікується у західних областях. На решті території нашої держави знову пройдуть дощі з грозами.