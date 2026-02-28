Укр Рус
24 Канал Новини України Коли можуть повернутися сніг та дощі, і з якої погоди розпочнеться наступний тиждень
28 лютого, 20:00
3

Коли можуть повернутися сніг та дощі, і з якої погоди розпочнеться наступний тиждень

Маргарита Волошина
Основні тези
  • 3 березня на Лівобережжі та півночі України можливі незначні дощі та сніг через атмосферний фронт.
  • Температура залишатиметься стабільною, з нічними зниженнями до -6 градусів і денними підвищеннями.

З початком нового тижня до деяких областей України можуть повернутися опади у вигляді незначних дощів та снігу. Температурні показники змін не зазнають.

Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Унікальний прогноз погоди без посередників: Укргідрометцентр запускає мобільний застосунок 

В яких областях можливі сніг та дощ?

Синоптик розповів, що 3 березня на Лівобережжі, а також в північній частині подекуди можливі незначні дощі та сніг. Причиною опадів стане проходження атмосферного фронту із півночі. В інших областях буде сухо. 

Температура повітря протягом 3 – 4 березня залишатимуться орієнтовно в таких же межах, як і на вихідних. У нічні години можливі зниження до 6 градусів морозу, водночас у денний час очікується від 0 до 6 градусів тепла. 

У західній і південній частинах пригріє до 13 градусів тепла. Але через сонячне світло удень можливе танення снігового покриву. І в зв'язку з тим, що вночі будуть зниження до мінусових значень, виникатиме ожеледиця.

До цього погода в Україні буде з проясненнями та без опадів. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, тому сильних шквалів також очікувати не варто.

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу

Якої погоди чекати в Україні?

  • Протягом вихідних 28 лютого – 1 березня погода буде теплою. Опадів та сильного вітру у ці дні не очікується, проте подекуди можливі слабкі тумани. Також по країні, крім півдня та крайнього заходу, буде ожеледиця.

  • Представниця Укргідрометентру Наталія Птуха повідомляла, що невдовзі прийде незначне потепління, температурні показники зростуть на кілька градусів. Утім, різких змін у бік підвищення поки що чекати не варто.

  • Зазначимо, що загалом погода в Україні протягом березня 2026 року здебільшого буде теплою, температура повітря очікується у межах норми, а у частині областей – навіть її перевищуватиме на кілька градусів.