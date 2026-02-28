Коли можуть повернутися сніг та дощі, і з якої погоди розпочнеться наступний тиждень
- 3 березня на Лівобережжі та півночі України можливі незначні дощі та сніг через атмосферний фронт.
- Температура залишатиметься стабільною, з нічними зниженнями до -6 градусів і денними підвищеннями.
З початком нового тижня до деяких областей України можуть повернутися опади у вигляді незначних дощів та снігу. Температурні показники змін не зазнають.
Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
В яких областях можливі сніг та дощ?
Синоптик розповів, що 3 березня на Лівобережжі, а також в північній частині подекуди можливі незначні дощі та сніг. Причиною опадів стане проходження атмосферного фронту із півночі. В інших областях буде сухо.
Температура повітря протягом 3 – 4 березня залишатимуться орієнтовно в таких же межах, як і на вихідних. У нічні години можливі зниження до 6 градусів морозу, водночас у денний час очікується від 0 до 6 градусів тепла.
У західній і південній частинах пригріє до 13 градусів тепла. Але через сонячне світло удень можливе танення снігового покриву. І в зв'язку з тим, що вночі будуть зниження до мінусових значень, виникатиме ожеледиця.
До цього погода в Україні буде з проясненнями та без опадів. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, тому сильних шквалів також очікувати не варто.
Якої погоди чекати в Україні?
Протягом вихідних 28 лютого – 1 березня погода буде теплою. Опадів та сильного вітру у ці дні не очікується, проте подекуди можливі слабкі тумани. Також по країні, крім півдня та крайнього заходу, буде ожеледиця.
Представниця Укргідрометентру Наталія Птуха повідомляла, що невдовзі прийде незначне потепління, температурні показники зростуть на кілька градусів. Утім, різких змін у бік підвищення поки що чекати не варто.
Зазначимо, що загалом погода в Україні протягом березня 2026 року здебільшого буде теплою, температура повітря очікується у межах норми, а у частині областей – навіть її перевищуватиме на кілька градусів.