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24 Канал Новини України Різке похолодання, мокрий сніг та дощі: погода в Україні на 6 квітня
5 квітня, 15:23
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Різке похолодання, мокрий сніг та дощі: погода в Україні на 6 квітня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у неділю, 6 квітня, буде хмарною з проясненнями. Для кількох областей синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі, також повідомляють про заморозки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Там застерігають про ожеледицю на дорогах, у частині регіонів можливі сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди на 6 квітня
 

За даними Укргідрометцентру, у  західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Уночі очікуються заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів, температура вдень буде від 1 до 4 градусів тепла.

На решті територій прогнозують дощ та мокрий сніг, на південному сході опадів вночі не очікують. Температура вночі та вдень буде від 1 до 6 градусів тепла. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів тепла.

В Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі буде від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів морозу. Водночас вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, і південно-західному на південному сході країни.

За словами синоптиків вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, вдень у західних, східних та південно-східних областях можливі пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. 

Якою буде температура в різних містах

  • Київ +4...+6;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львів +1...+3;
  • Івано-Франківськ +1...+3;
  • Тернопіль +1...+3;
  • Чернівці +1...+3;
  • Хмельницький +1...+3;
  • Луцьк +1...+3;
  • Рівне +1...+3;
  • Житомир +1...+3;
  • Вінниця +1...+3;
  • Одеса +5...+7;
  • Миколаїв +5...+7;
  • Херсон +12...+14;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +5...+7;
  • Черкаси +3...+5;
  • Чернігів +3...+5;
  • Суми +3...+5;
  • Полтава +5...+7;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +13...+15;
  • Луганськ +14...+16;
  • Харків +13...+15;
     


Прогноз погоди на 6 квітня / Карта Укргідрометцентру