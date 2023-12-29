Без снігу та морозу в більшості областей: яка буде погода на Новий рік

В Україні спостерігається аномально тепла погода. Синоптики прогнозують, що цей Новий рік знову буде без снігу в більшості областей. Окрім того, температура може сягнути +11 градусів.

Яка буде погода в останній день 2023-го та на Новий рік в Україні, спрогнозував метеоролог Ігор Кібальчич.

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Якої погоди чекати українцям на Новий рік

Кібальчич зазначив, що під впливом слабкого баричного гребеня з Півдня у новорічну ніч істотні опади не очікуються майже по всій Україні.

Лише в районі Полісся та у Карпатах можливий сніг, мокрий сніг. Вдень 1 січня вплив балтійського циклону та його фронтів пошириться практично на всю територію України. Таким чином, очікуються опади переважно у вигляді дощу, мряки, мокрого снігу,

– додав метеоролог.

Також в Україні спостерігатимуться тумани, подекуди ожеледиця. Цікаво, що вдень 31 грудня та 1 січня температура повітря сягатиме 3 – 8 градусів тепла. У новорічну ніч коливатиметься близько 0 градусів.

До речі, на Півдні традиційно тепліше. Там вночі 1 – 6 градусів, а вдень 6 – 11.

Через аномально високі температури в більшості областей нашої країни Новий Рік пройде без снігу, а ось у Карпатах можна милуватися справжньою зимовою казкою при невеликому морозі в межах 1 – 6 градусів та слабкої хуртовини,

– зазначив Кібальчич.

Метеоролог додав, що короткочасне випадання снігу та формування тимчасового снігового покриву також можливе на крайній Півночі України та в районі Полісся. Зауважив, що на прогностичній карті представлена можлива площа та потужність снігового покриву в Україні на день 1 січня 2024 року.

"Темно-сіра заливка відповідає повній відсутності снігу", – пояснив Кібальчич.

Додав, що при цьому у високогір'ї Карпат наразі висота снігового покриву вже сягає 30 – 154 сантиметрів, згідно з даними спостережень на станціях Драгобрат, Плай та Пожижевська. Найближчими днями в цій місцевості приріст снігу лише збільшуватиметься.

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Сніг на Новий рік в Україні / Скриншот з прогностичної карти