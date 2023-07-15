Сильно припече: якої погоди чекати в Одесі у найближчі 5 днів

Цього року в Одесі не оголошували курортний сезон через замінування. Купатися в морі заборонено, втім, для відвідувачів відкриті басейни.

Якою ж буде погода у найближчі кілька днів, коли чекати дощу та грози, розповідає 24 Канал.

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Прогноз погоди на Одещині

У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів повідомили, що 15 липня в Одесі спостерігатиметься мінлива хмарність. Без опадів. Вдень пригріє до +27...+29 градусів. Температура морської води +20...+21.

До речі, в області також без дощу. Окрім того, ще більше пригріє. Стовпчики термометрів вдень сягнуть +32 градусів.

16 – 17 липня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33,

– прогнозують в Гідрометцентрі.

Далі, у вівторок та середу, жителям та гостям міста, ймовірно, знадобляться парасольки. Адже подекуди пройде короткочасний дощ. Вдень припече до +34 градусів.

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