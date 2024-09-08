Ця осінь може потрапити до трійки найтепліших за останні півсторіччя

Дуже ймовірно, що цьогорічна осінь, якщо й буде не найтеплішою, то потрапить до трійки найтепліших за останнє півсторіччя.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.

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Прогноз погоди на осінь 2024 року

Метеорологиня розповіла, що за даними розрахунків чисельних моделей погоди провідних прогностичних центрів, осінь 2024 року в Україні, ймовірно, буде теплою й сухою. Зауважила, що такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені.

Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою, порівняно з останніми десятиріччями, й коливатись від +13 – +14 градусів на Півдні країни до +10 на Півночі та Північному Сході,

– розповіла Віра Балабух.

Експертка наголосила, що температура повітря восени не залежить від того, якою була взимку. Пояснила, що особливості умов погоди протягом сезону в певному регіоні залежать від багатьох чинників. Основний – загальна циркуляція атмосфери, взаємозв'язок між атмосферою й океаном.

Також суттєво впливає на термічний режим і парниковий ефект. Він зумовлює ріст температури на планеті протягом усього року. До речі, вплив його з кожним роком посилюється завдяки діяльності людей.

Цікаво, що найтеплішою з 1961 року в Україні була осінь минулого року. Тоді середня за сезон температура повітря була на 2,4 градуса вищою за її середні багаторічні значення у 1991 – 2020 роках і перевищила на 0,02 градуса середню за сезон температуру у 2020 році.

Очікується, що в цьому році осінь може бути на 2 градуси вищою та теплішою за кліматичну норму. То ж дуже ймовірно, що цьогорічна осінь, якщо й буде не найтеплішою, то потрапить до трійки найтепліших за останнє півсторіччя,

– зазначила метеорологиня.

Зверніть увагу! Очікується, що осінь буде не тільки теплою, а й доволі посушливою, особливо у першій половині. Такі умови загалом характерні для України. Нерідко цей період ще називають "золотою осінню". Проте у цьому році процеси будуть більш інтенсивними.