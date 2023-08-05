"Спека надовго не затримається": у серпні в Україні очікується значне похолодання

Сильна спека, яка накрила Україну вже в перший тиждень літа, все ж надовго не затримається. Згодом у серпні відчутно похолодає.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Зазначив, що зниження температури очікується вже у другій декаді серпня.

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У серпні можливе похолодання

Синоптик зазначив, що вже у другій декаді серпня очікується перебудова атмосферних процесів.

Спричинить відчутне зниження температури в більшості областей України, а також рясні дощі,

– розповів Кібальчич.

Додав, що завдяки розвитку циклонічності в районі Британських островів і Скандинавського півострова, до нас вже частіше надходитиме повітряна маса атлантичного походження на тлі західного перенесення в тропосфері.

Окрім того, після 20 серпня погодні умови над Україною та Європою загалом набудуть більш динамічного характеру, що виявлятиметься у частішій зміні баричних утворень (циклонів, антициклонів).

"Опади пройдуть у більшості регіонів країни, а температурне тло коливатиметься в межах середніх багаторічних показників", – підсумував синоптик.

Кібальчич також прогнозував, що орієнтовно з 4 по 8 серпня в центральних, південних та східних областях температура може сягнути +36…+41 градуса. Тим часом на Заході та Півночі зв'язку з близькістю фронтальних розділів та більшої кількості хмар температурне тло буде помітно нижчим.