"Спека надовго не затримається": у серпні в Україні очікується значне похолодання
Сильна спека, яка накрила Україну вже в перший тиждень літа, все ж надовго не затримається. Згодом у серпні відчутно похолодає.
Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Зазначив, що зниження температури очікується вже у другій декаді серпня.
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У серпні можливе похолодання
Синоптик зазначив, що вже у другій декаді серпня очікується перебудова атмосферних процесів.
Спричинить відчутне зниження температури в більшості областей України, а також рясні дощі,
– розповів Кібальчич.
Додав, що завдяки розвитку циклонічності в районі Британських островів і Скандинавського півострова, до нас вже частіше надходитиме повітряна маса атлантичного походження на тлі західного перенесення в тропосфері.
Окрім того, після 20 серпня погодні умови над Україною та Європою загалом набудуть більш динамічного характеру, що виявлятиметься у частішій зміні баричних утворень (циклонів, антициклонів).
"Опади пройдуть у більшості регіонів країни, а температурне тло коливатиметься в межах середніх багаторічних показників", – підсумував синоптик.