Будуть зливи та грози: Україну накриє негода, коли посиляться дощі

Наприкінці тижня дощі, ймовірно, пройдуть майже на всій території нашої держави. Окрім того, синоптики вкотре прогнозують грозу.

Коли ж чекати зміни погоди, інформує 24 Канал. До речі, радимо ознайомитися з правилами безпеки під час грози.

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В Україні різко зміниться погода

Очікується, що вже завтра, 24 червня, дощі накриють майже всі області нашої держави. Окрім того, можлива гроза. Без опадів, ймовірно, лише на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. Схожа погода буде і в неділю.

Зауважимо, що Укргідрометцентр прогнозує короткочасні опади. Раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха пояснила, що короткочасні дощі завжди зливового характеру. Тобто це не осінні, які затягнулися на цілий день і потрохи крапають.

Під час короткочасного дощу перерва між опадами повинна бути понад 3 години. Окрім того, вони не дуже тривалі.

Короткочасні дощі можу йти, припинятися, а тоді знову відновлюватися. Переважно відновлюються, якщо нестійка атмосфера, у денні години, після обіду. Йде інтенсивне випаровування, прогрівання приземного шару повітря, відповідно маємо утворення конвективних хмар купчасто-дощових.

Для літа це типова погода. Тож якщо нестійка атмосфера, такі дощі спостерігатимуться. Вони мають переважно локальний характер, тобто в одному місці може бути дуже інтенсивний дощ, тим часом в іншому, буквально за кілька кілометрів, уже більш спокійного характеру або взагалі сонячно,

– зазначила Птуха.

До речі, очікується, що наступного тижня у частині областей також будуть дощі.

Орієнтовний прогноз погоди на 25 червня / Скриншот з Укргідрометцентру