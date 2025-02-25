Погода на початок березня: чи буде аномальне потепління вже в перші дні весни

Залишилися останні кілька днів лютого і вже цієї суботи почнеться березень. Втім, це перехідний місяць, що може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже досить-таки високі температурні значення.

Якої є погоди чекати в перші дні весни – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на початок березня

Синоптики прогнозували, що в останні дні лютого температура повітря в Україні зросте. Найтепліше буде в західних областях, – удень вже до +7 градусів.

Втім, точно сказати, чи буде це стале потепління, чи все ж таки в березні ще прийде похолодання, – поки не можна. Важливо розуміти, що це перехідний місяць. Тож можливі як і зимові прояви, так і досить-таки висока температура.

Але поки що в нас зберігається тенденція, що перші дні березня будуть з плюсами, більше з погодою, направленою на весняну,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, надалі синоптики будуть уточнювати. Ситуація завжди змінюється, тож триває постійний моніторинг.

До речі, напередодні ЗМІ з посиланням на метеорадар Ventusky писали, що вже на початку березня нібито очікується потепління навіть до +15 – +16 градусів.

Синоптикиня наголошує, що з завчасністю більш ніж на 10 днів краще не орієнтуватися. Мовляв, вже були випадки, коли писали про "страшнючі морози" на початку лютого, але в ті дні нічого такого не було. Краще не аналізувати, а спиратися на дані, які є.

"Поки що у нас з вівторка, 25 лютого, і до перших чисел березня поступово йде досить рівномірне підвищення температури. Те, що можемо говорити з конкретними значеннями", – наголосила Наталія Птуха.

Різка зміна погоди поки що не очікується. Температура буде підвищуватися поступово.

Якихось аномальних значень, щоб там на 10 градусів потепліло впродовж однієї доби, поки таких показників ми не бачимо,

– зазначила синоптикиня.

До речі, у перші дні березня в частині областей може йти невеликий мокрий сніг і дощ, тобто змішана фаза опадів.