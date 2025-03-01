Якою буде погода на початку березня: де йтиме сніг і чи будуть ще великі морози

У перші дні весни в Україні будуть опади у вигляді мокрого снігу, місцями з дощем. Подекуди очікується помірний снігопад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на початок березня

За прогнозом Кібальчича, у перші дні березня внаслідок надходження на територію України теплого та вологого повітря з заходу очікується переважно хмарна погода з невеликим снігом і дощем. Окрім того, не виключені тумани та слабке налипання мокрого снігу.

У суботу, 1 березня, вночі на Заході мокрий сніг, часом з дощем, вдень без істотних опадів. Місцями туман, а на дорогах можлива ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі -2 – +3 градуси, вдень +3 – +8.

На Півночі вночі без істотних опадів, вранці та вдень йтиме сніг і мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -2 – -7, на Сумщині до -10, вдень -3 – +2 градуси.

У центральних областях переважно без опадів. Тільки на заході Черкаської та Кіровоградської вдень пройде невеликий сніг / мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі -2 – -7, вдень 0 – +5.

На Півдні мінлива хмарність, без істотних опадів. Тільки на Одещині вдень дощ із мокрим снігом. Місцями можливий туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі -4 – +1, вдень +2 – +7 градусів.

На Сході очікується прохолодна й суха погода. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -8 – -13, вдень -4 – +1.

У неділю, 2 березня, на Заході йтиме сніг, мокрий сніг, удень місцями з дощем. У Карпатах помірний снігопад, прогнозує Кібальчич. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер уночі змінних напрямків, удень західний, 3 – 8 метрів на секунду. Температур вночі -3 – +2, вдень -1 – +4 градуси.

На Півночі місцями відзначатиметься невеликий сніг, мокрий сніг, удень з дощем. Також можливий туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважатиме південно-західний, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі 0 – -5 градусів, вдень +1 – +6.

У центральних регіонах вночі подекуди невеликий сніг, удень без істотних опадів. Місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі в межах 0 – -5 градусів, вдень +1 – +6.

На Півдні місцями невеликий дощ із мокрим снігом, на Одещині помірні опади. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі -3 – +2, вдень +2 – +7.

На Сході хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -6 – -11, удень -2 – +3 градуси.